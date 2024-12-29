2024年を振り返ると、今年もアニメソングが音楽シーン全体の流行を牽引し、ジャンルの垣根を越えてリスナーの心を掴んだ一年だったように思う。TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』OPテーマであるCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が今年一年を通してあらゆる音楽チャートを席巻し、LiSA「炎」（2020年）、Aimer「残響散歌」（2022年）やYOASOBI「アイドル」（2023年）といった近