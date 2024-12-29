■「最終回のオンエアが終わってから一年も経ったのにみんなに会えて嬉しかった。またやりましょう」（松本） 【写真】松本潤公開の『どうする家康』再会ショット 松本潤が自身の公式Instagramで、2023年に放送されたNHK大河ドラマ『どうする家康』の共演者たちとの再会ショットを公開した。 写真には松本、大森南朋、杉野遥亮、松山ケンイチ、山田裕貴、森崎ウィン、細田佳央太、ムロツヨシ、佐藤隆太、溝端淳平、波岡一喜、音