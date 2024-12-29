アイドルの塩見きら（２６）とモデルの高橋かの（２３）が２８日、大阪・なんばＨａｔｃｈで開催された「ＧＡＫＵＳＥＩＲＵＮＷＡＹ２０２４」に出演した。同イベントは「日本最大規模の女子学生参加型イベント」として関西コレクションがプロデュースする女子学生の夢を叶えるランウェイイベント。アンバサダーを務める２人は、制服姿のランウェイを披露して盛り上げた。ランウェイはほぼ未経験だという塩見は「事務所の