ドジャースの大谷翔平選手が12月28日(日本時間29日)、自身のインスタグラムで妻の真美子さんの妊娠を公表しました。【写真】赤ちゃんのエコー写真、フリル付きベビー服も(実際の写真)大谷選手は英文で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(意訳:小さなルーキーがもうすぐ家族の一員になるのが待ちきれない!)と投稿。同時に公開した写真には、愛犬デコピンと超音波(エコー)写真、フリル