【モデルプレス=2024/12/29】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が、2ヶ月で全国4都市14公演を巡ってきたライブツアー「JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’」の福岡公演を、 12月28日マリンメッセ福岡A館で開催。ここでは、ライブレポートをまとめる。【写真】JO1メンバーが密着◆JO1、歌&ダンスで魅了ファンキーな生バンドのサウンドが鳴り響く中、「Where is my love?」と高らかに歌い上げる川西拓実のア