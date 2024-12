ドジャースの大谷翔平選手が29日、インスタグラムを更新。妻、真美子さんの妊娠を発表した。【写真】大谷翔平、愛犬のデコピンとベビー服が並んだかわいい妊娠報告ショット今年2月に結婚を発表した大谷翔平と真美子さん。大谷は、ピンク色のベビー服、白いベビーシューズ、エコー写真と、その横に横たわる愛犬のデコピンの写真を投稿。「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(小さなルーキーが僕らの