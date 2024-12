幸せいっぱいの報告をした大谷夫婦。(C)Getty Images幸せに溢れた投稿に列島中が歓喜に包まれた。現地時間12月28日、大谷翔平が自身のインスタグラムを更新。真美子夫人の第一子妊娠を報告した。【動画】MLB公式もクローズアップ! 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーン大谷らしくウィットに富んだ内容だった。英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ家族に小さなルーキーが加