そこかしこで手土産に最適な商品が販売されている東京駅構内。どれを買おうか悩んだ方も多いことでしょう。そんなお悩みを一発で解決いたします。グランスタ東京の新エリアや新店の商品に、編集部スタッフのリピ商品からセレクト。ほぼここでしか買えないものばかりです！ jQuery(function () { jQuery("#swiper67709e63052db").attr("style", ""); setTimeout(