ドジャースの大谷翔平(30)が日本時間29日、自身のSNSで真美子夫人(28)の第1子妊娠を公表した。SNSには愛犬のデコピンと共にピンクのベビー服と靴、そして、エコー写真も載せた。英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(もうすぐ家族に小さなルーキーが加わることが待ちきれません!)と喜びをあらわした。大谷はドジャース移籍1年目で打者に専念したシーズンを送り、メジャー7年目で自己最多