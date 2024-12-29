2023年に100歳を迎え、その年の8月に「最高齢の女性ビューティーアドバイザー」としてギネス世界記録に認定された堀野智子さん。『101歳、現役の化粧品販売員トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）の中で紹介する健康長寿の秘訣とは――。写真＝iStock.com／golfcphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／golfcphoto■3度のご飯の量は決まって150グラム洗顔・お化粧をすませたら、朝ご飯にします。たいてい