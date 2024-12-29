ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、12月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。山口県山陽小野田市の「長州黒かしわ餃子 72個入り」を500個限定で8,000円、沖縄県竹富町の「冷凍車海老 500g」を1,000個限定で12,000円、兵庫県加西市の「アラジングラファイトトースター2枚焼き（ホワイト）」を100個限定で30,000円、沖縄県石垣市の「南の美ら花ホテルミヤヒラ施設利用券（51,