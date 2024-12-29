招待枠出場の「四国アイランドリーグplusジュニア」がV候補撃破…勇気与える4強入り“四国旋風”が巻き起こった。全国の選りすぐりの逸材小学生が集う「NPB12球団ジュニアトーナメントKONAMI CUP」は、第20回記念大会の今年、12球団がそれぞれ選抜したチームに加え、「四国アイランドリーグ（IL）plusジュニア」「ルートインBCリーグジュニア」「オイシックス新潟アルビレックスBCジュニア」「くふうハヤテベンチャーズ静岡ジュニ