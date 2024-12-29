洋菓子･洋総菜のテイクアウトショップを展開するフロジャポンが運営する、｢FLO(フロプレステージュ)｣では、年末年始限定のスイーツやオードブルなどを、2024年12月30日(月)より発売いたします。季節のフルーツを飾った華やかなタルトや、限定ラッピングのロールケーキ、特別なオードブルセットなどが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 年末年始限定のメニュ&#1254