【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグのオリオールズからフリーエージェント（ＦＡ）となっていたコービン・バーンズ投手（３０）が、ダイヤモンドバックスと６年総額２億１０００万ドル（約３３１億円）での契約に合意したと２８日、ＡＰ通信などが報じた。右腕のバーンズはメジャー通算６０勝３６敗２セーブ、防御率３・１９。ブルワーズ時代の２０２１年にナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いた。今季はチーム