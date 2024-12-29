アップルがワイヤレスイヤホン「AirPods Pro」の次期モデル（AirPods Pro 3）に心拍数モニタリングや体温測定機能を搭載すると、米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者が報じました。 ↑ヘルスケア機能をパワーアップへ   ガーマン記者によれば、次期AirPods Proの心拍数測定機能はアップル内部で「初期開発段階」にあるとのこと。この機能が実現すれば、「Apple Watch」と同じようにヘルスケアやフィットネスで活用できる