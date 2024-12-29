お笑いコンビ・マユリカが、28日深夜に配信されたラジオ関西Podcast番組「マユリカのうなげろりん!!」に出演し、ボケの阪本（34）が結婚したことを報告した。 【写真】なぜ？婚姻届の証人に“指名”された芸人 この日は「M-1グランプリ2024」を振り返る内容だったが、話が一段落したところで何の前触れもなく突然、阪本が「あっ、あと、おれ結婚したわ」と告白した。相方の中谷（35）は、数秒沈黙して「えっ」。阪本があらた