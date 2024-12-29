AIボイスレコーダー「PLAUD NOTE」（筆者撮影）最近ネット上でAIが組み込まれたボイスレコーダーの広告が大量に現れていないだろうか。どうもうさんくさいといぶかしんで見ている人も多いのではないか。AIボイスレコーダーが手放せない理由これには筆者も同感で、そもそもボイスレコーダー機能などスマートフォンで代用することが可能だし、ハードウェア設計の面でも十分に成熟しているところにAIを活用？ それって便利なの？ と思