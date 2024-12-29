12月28日、高知競馬場で行われた6R・金の鞍賞（2歳・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、リケアマキアート（せん2・高知・田中守）が勝利した。1/2馬身差の2着に3番人気のヤマノアシオト（牡2・高知・田中守）、3着にゾクゾク（牝2・高知・中西達也）が入った。勝ちタイムは1:34.4（良）。1番人気で多田羅誠也騎乗、ドライブアウェイ（牝2・高知・工藤真司）は、7着敗退。レース序盤、好スタートのゾクゾクが先行。リケア