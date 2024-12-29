第49回金杯（M2）が12月30日に水沢競馬場で開催される。2歳・ダート1600m、発走時間は17時00分。金杯の創設は1975年。当初はアラブ2歳重賞でしたが、2000年に一度サラブレッド2歳重賞で実施。翌年から3歳サラブレッド重賞へ変更。2005年から再び2歳シーズンの重賞へ移行し、年明け1月第1週に行われていましたが、昨年度から開催日程の変更により12月30日に実施。今年は2歳最優秀馬の座にも直結するメンバー構成となった。【盛