ソフトバンクで活躍した馬原氏がスタンドで応援…その格好に注目「NPB12球団ジュニアトーナメントKONAMI CUP 2024〜第20回記念大会〜」が28日に行われソフトバンクジュニアはカープジュニアに勝利して決勝に駒を進めた。スタンドで長男を応援していたのは守護神としても活躍した馬原孝浩氏。可愛げなチームマスコットの被り物を装着しており、ファンも「馬原パパ可愛いじゃん」「かっこいい」と注目した。長男の拓海投手は父と同