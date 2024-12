「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」と投稿ドジャースの大谷翔平投手の“粋な報告”に、早くも大きな反響が寄せられている。日本時間29日早朝、自身のインスタグラムで真美子夫人が第1子を妊娠したことを投稿。添えられた写真と言葉に“らしさ”が凝縮されていた。大谷は英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(小さなルーキーがまもなく僕たちの家族に加わるこ