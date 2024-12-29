Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢±þ±ç¥²¥¹¥È¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê£¶£²¡Ë¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²ñ¸«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¤¬ºÇ¶¯¤Î½õ¤Ã¿Í¤ò°ú¤­Ï¢¤ì¤Æ£Î£È£Ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£²»¹ç¤ï¤»¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¿·ÉÍ¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¡¢