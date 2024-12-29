2024Ç¯¤ÎÂçÃ«¡õ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿Æü·Ï£´À¤¤Î¥Í¥ë¥½¥ó»áphoto by Okuda HidekiÂè£±²ó¡ÊÁ´£³²ó¡Ë¡§MLB¥Á¡¼¥à½é¤Î¥¢¥¸¥¢·Ï¼Â¶·¥¢¥Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¡£¤½¤Î³èÌö¤ò¼Â¶·¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢MLB¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¨¥Ä¥ª¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¡Ê35ºÐ¡Ë¤À¡£2023Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿