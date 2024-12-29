Æü¡¹¤Î·èÃÇ¤äÌäÂê²ò·è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ËÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢Åª³Î¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î»×¹ÍÎÏ¤À¡£³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÈß·½àÆÃ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î»×¹ÍÎÏ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¡ØPAC»×¹Í¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ËÊª»ö¤òÃµµæ¤¹¤ë»×¹Í¡Ê¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥ó¥­¥ó¥°¡Ë¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜµ­»ö¤ÏµÈß·½àÆÃ¡Ø¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥ó¥­¥ó¥°ÆþÌç¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Hl