Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¿ÆÀÌ¤Ç½¸¤Þ¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌÂ¤¦¤Î¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÇ¯¶Ì¤Î¥ëー¥ë¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁê¾ì¤ä²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤â¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÀµÄ¾¤ËÁêÃÌ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ïº£»þ¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤¹Í½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿µ¤