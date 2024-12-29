¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄµÔ¤Ê¡Ö¼«Çú¥Æ¥í¡×¤¬¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ËÌÅìÉô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼¡¡¹¤È¼õ¾Þ¤·¤¿µ¤±Ô¤Î¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤¬¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÃÇÉ°÷»þÂå¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÌó1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ä½÷À­¤ÏÌó2000¿Í¤Ë¤ª¤è¤Ö ¿·´©¡ØÊ¨Æ­ÂçÎ¦¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¡ÖÂç¤­¤Ê²Ðµå¤¬Èà½÷¤ÎÆùÂÎ¤ò¿á¤­Èô¤Ð¤·¤Æ¡Ä¡× ÇÀÂ¼¤Î³Ø¹»¤ò½±¤Ã¤Æ¾¯½÷¤¿¤Á¤òÍ¶²ý¤·¡¢ÂÎ¤ËÇúÃÆ¤ò´¬¤­¤Ä¤±¤Æ»Ô