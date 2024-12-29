SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2024¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2024¡×¤Ï29Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ï¢Æü¹¥¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢¸å¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÎµÜËÜÍÔ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬3²óÀï¤ÎÍìÆî¡ÊµþÅÔ¡ËÀï¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤í¸þ¤­¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£38-32¤ÎÂè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡£Ê¡²¬Âè°ì¤ÎµÜËÜÍÔ¤Ï¥Ü¡¼¥ë