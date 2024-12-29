¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥³¡¼¥É²°¤µ¤ó¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¡£²»³Ú¤òÄ°¤¯¼êÃÊ¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤äYouTubeÁ´À¹¤Î¸½Âå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê²»³ÚÇÞÂÎ¤ò°¦¤·¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥³¡¼¥É²°¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾®³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥ì¥³¡¼¥É°¦¤È¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¹¥¤­¾®³ØÀ¸¥«¥±¥ë¡Ù¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤Ê¤¿¤´¤¦/KADOKAWA¡Ë¤À¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¼ç¿Í¸ø¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤¬Âç¹¥