º£Ç¯4·î¡¢¥Ñ¥Ñ³èµ¿ÏÇÊóÆ»¤ÇµÄ°÷¼­¿¦¤ò¤·¤¿µÜÂôÇî¹Ô¸µµÄ°÷¤¬¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤«¤é¤Î¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ô28ºÐ¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤ÈÆ±À³¡ÕÄ¾·â¤Ë¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç±þ¤¸¤ëµÜÂô»áµÜÂôÇî¹Ô»á©︎Ê¸éº½Õ½©¥Ñ¥Ñ³èÉÔÎÑÊóÆ»¤ÇµÄ°÷¼­¿¦µÜÂô»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÊý¤«¤é»Ø¼¨¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö°ÂÇÜÇÉ¤ò²ðºø¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤ÙÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ