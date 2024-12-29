ÂçÊ¬»Ô¡¦ÅÄ¥Î±º¥Ó¡¼¥Á¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë¹ñÆâ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¤Ï15Ç¯Á°¤Ë¡ÈÀäÌÇ¡É¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤¬¡¢ÂçÊ¬¤ÇÉü³è¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÊÔ¡ØÀäÌÇ´í×üÁ¥¡Ö¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡×ÂçÊ¬¤ÇÉü³è¤ÎÍýÍ³Äê´ü±¿¹Ò¤ÏÀ¤³¦¤Ç1¥«½ê¤Î¤ß¤Î"Çú²»"ÄÁ¾è¤êÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤äÂçÊ¬¤ÇÉü³è¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Èº£¤Î¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Î°ã¤¤