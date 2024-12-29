◇全国高校ラグビー大会1回戦朝明7―62光泉カトリック（2024年12月28日花園ラグビー場）朝明（三重）は2大会連続の初戦突破とはならなかった。0―36の後半12分にPR藤井のトライで初得点を挙げるも反撃続かず、主将のNo.8伊藤は「準備してきたものを出せなかった」と悔やんだ。三重決勝では0―26から同点に持ち込み、抽選の末に出場を決める逆転劇を起こした。くしくも今回の前半終了時点も0―26。「“まだまだここからや