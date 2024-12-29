◇全国高校ラグビー大会1回戦九州学院12―29倉敷（2024年12月28日花園ラグビー場）九州学院（熊本）は11大会ぶりの初戦突破を逃した。後半3分にPR田浦剛成（3年）が2本目のトライを決めて12―8で逆転に成功したが、後半6分に再逆転を許して突き放された。スタメン15人中10人が1、2年生。岡本直大監督は「この雰囲気やスピード感を10人も経験できたので、来年は勝てるチームをつくりたい」と財産にする。