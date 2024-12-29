◇全国高校ラグビー大会1回戦高知中央32―7若狭東（2024年12月28日花園ラグビー場）高知中央はCTB坂口が後半途中に負傷交代し、そのまま救急車で病院に搬送された。試合後の梶山修平監督は「坂口は意識はあった」と話したが、勝利の喜びよりも心配な表情が浮かんでいた。試合は前半16分にCTBフコフカ、後半19分にはNo・8ヒキラがトライを決めるなどトンガからの留学生の活躍が原動力となり、13大会ぶり2度目の初戦突破を