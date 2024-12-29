◇全国高校ラグビー大会1回戦盛岡工26−24飯田（2024年12月28日花園ラグビー場）盛岡工（岩手）は、ラストワンプレーまで勝負の行方が分からない大接戦を制した。26―24で迎えた後半ロスタイム、モールで約70メートルゲインされながら逆転トライを防ぐと、最後は相手のSO北原が約20メートルのPGを外してノーサイド。17大会ぶりの花園勝利となった。小原義巧監督は岩手県大会準決勝から続く接戦の展開に「競り合いが好