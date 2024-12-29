【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「（自分も）せっかちなところあるかも」（菊池風磨） 1月1日13時30分から日本テレビにて、加藤浩次がMCを務めるバラエティ番組『せっかち勉強』が放送される。 番組では、“知らないと損する情報”や“知っておけばよかった知識”を、勉強リーダーことカズレーザー（メイプル超合金）が余計な「ひっぱり」「ため」「またぎ」をいっさい入れずに猛スピ&#1254