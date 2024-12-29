◇全国高校ラグビー大会1回戦倉吉東0―88関商工（2024年12月28日花園ラグビー場）倉吉東（鳥取）は14度目の挑戦も1勝は遠かった。関商工に完敗し、3大会連続の初戦敗退。試合前に「1トライ奪取」を目標に掲げて臨むも無得点に終わった。県勢では15年度の倉吉北から10大会連続ノートライに終わり、岩野竜二監督は「ショットを選択すれば無得点ではなかったが、トライに挑戦し続けた姿勢を尊重したい」と言及した。合同