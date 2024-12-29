◇第103回全国高校サッカー選手権(2024年12月28日〜2025年1月13日)第103回全国高校サッカー選手権が28日に開幕。国立競技場での開幕戦、帝京(東京B)−京都橘(京都)は帝京が2-1で勝利。15大会ぶりの選手権出場で勝利を飾りました。29日には1回戦の15試合が関東の8会場で開催されます。強豪がひしめき合うAゾーンでは、4大会連続出場の尚志(福島)と3度全国制覇経験のある東福岡(福岡)が対戦。静岡学園(静岡)は前年度で敗れた広島国際