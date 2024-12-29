◇バスケットボール全国高校選手権男子準決勝鳥取城北81−58福岡第一（2024年12月28日東京体育館）鳥取城北が、6年連続6度目出場で初優勝に王手をかけた。最多18得点のナイジェリア人留学生アズカら5選手が2桁得点。1回戦から全5試合で80得点以上を挙げる攻撃力は今大会屈指だ。決勝で激突する福岡大大濠には8月の総体準々決勝で前半リードしながら56―66で逆転負け。黒星を喫したものの全国の強豪と戦える手応えを得