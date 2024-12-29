《顧客満足度No.1》《365日24時間事故受付》《無料付帯のロードサービス》《専任担当者が最後までサポート》《保険料が安い》――。威勢のいいキャッチコピーが並ぶ「自動車保険」の広告。どの損害保険会社も同じようなサービスを展開しているから、保険選びは難しい。ある損保会社の社員が声を潜める。「バッテリー上がりやパンク修理、レッカー移動などであれば、損保会社の負担額は大きくはなく、どの社でもすぐに対応できま