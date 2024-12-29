◇バスケットボール全国高校選手権第6日男子準決勝（2024年12月28日東京体育館）男子準決勝は昨年準Vの福岡大大濠が東山（京都）に84―58で快勝。鳥取県勢として男女通じて初めて4強入りした鳥取城北は昨年覇者の福岡第一を81―58で撃破した。3年ぶりの頂点を目指す福岡大大濠は2大会連続で決勝に駒を進めた。A代表経験のある身長2メートル6の渡辺伶音（3年）は27分13秒出場で、チーム最多18得点と、3リバウンド。マッチ