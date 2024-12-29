２８日の中山１Ｒをアパッシメントで制し、堀宣行調教師（５７）＝美浦＝が史上４２人目、現役７人目となるＪＲＡ通算８００勝（うちＧ１・１５勝を含む重賞７６勝）を達成した。「来年の２月終了時で開業２２年になりますが、ここまで勝利を積み重ねることができたのはオーナー、生産者をはじめ関係する多くの方々のご厚意のおかげです。そのご厚意も、ファンの皆さまの応援があってこそであり、感謝の気持ちでいっぱいです」