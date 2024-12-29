◇全国高校ラグビー大会1回戦坂出第一7―29近大和歌山（2024年12月28日花園ラグビー場）坂出第一（香川）は今大会最少の部員17人で挑んだが、大会初勝利は遠かった。24点を追う後半19分にCTB中田が意地の1トライ。ラインアウトではSO後藤主将がボールを投げ入れ、WTB池田がSHに回る場面も。変幻自在の“カメレオン・ラグビー”で工夫を凝らした。中田は「僕たち3年生は初めての花園。足跡を残したかった」と胸を張り、宮