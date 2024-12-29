◇全国高校ラグビー大会1回戦尾道57―0名護（2024年12月28日花園ラグビー場）尾道（広島）はNo・8福田が4トライの活躍だ。前半3分の先制トライはモールから持ち込み、終了間際にはゴール前スクラムから持ち出してトドメのトライ。「ふだんはあまりトライはしないんですけど、きょうはいっぱい取れて嬉しかった。最後の花園なので張り切っていました」と喜んだ。2回戦の相手はAシードの石見智翠館。5月の中国大会で7―53