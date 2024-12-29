お笑いコンビ、ココリコの遠藤章造（53）が28日、インスタグラムを更新。インフルエンザに感染したことを報告した。「2024年末。インフルエンザにやられた訳で…大みそかまで寝ている訳で…」とつづり、ひげを生やし、メガネをかけた顔のアップを公開した。この投稿にホンジャマカ石塚英彦（62）が「あらーっ、遠藤さん、お大事に」とコメント。フォロワーからも「お大事になさってください」「しっかり休んで、早くよくなります