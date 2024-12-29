歌手の小柳ルミ子（72）が28日、インスタグラムを更新。47歳で発売した写真集の未公開写真などを披露した。小柳は「【週刊大衆】発売中」と書き出し、「私が47才の時に発売しましたヘアヌード写真集『EL VENENO』（エルベネノ）…これが私の中から未公開の写真や抜粋した写真が掲載されています」と報告。透け感のあるワンピース姿で横たわる様子や、美ヒップあらわな姿で窓辺に座る姿などを公開した。そして「男性のみならず、