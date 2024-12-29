元HKT48の田中美久（23）が28日、インスタグラムを更新。彼女感満載な動画を公開した。田中は「江の島すき」とつづり、「無加工彼女」のハッシュタグを付け投稿した。そして、イルミネーションの中を歩きながら、こちらを見つめたり、話しかける動画を披露した。この投稿に「今日も安定のかわいさ！」「かわいい彼女」「かわいいすきる」「撮影者気になる」などのコメントが寄せられている。