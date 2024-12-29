巨人・横川凱投手（２４）が２５年シーズンに向けて飛躍を誓った。横川は今季、先発３試合を含め２１試合に登板し、防御率０・９４をマーク。７年目を迎える来季は２桁勝利を目標に掲げている。そんな左腕は１月４日から２５日までの３週間、中日の涌井と一緒に自主トレを行う。「涌井塾」の門下生となるのは３年連続だ。「ずっと長くやられてる方のそばでできるっていうのが一番感じることもたくさんありますし、そこが一番で