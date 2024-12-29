大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（さいたまスーパーアリーナ）がいよいよ目前に迫った。今年も注目カードがそろう年末恒例のイベントを?バカサバイバー?こと青木真也（４１）が４回に分けて忖度なしにぶった切る。２回目はＲＩＺＩＮライト級王座戦と、立ち技から転向してきた選手たちの試合だ。【青木真也年末決戦を大予想（２）】今大会注目を集めるのが、ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・