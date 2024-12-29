【パリ五輪で話題となった選手たち（１）】パリ五輪で世界中に強烈なインパクトを残したのが、新種目ブレイキン女子に出場したオーストラリアのレイチェル・ガン（ダンサー名・Ｒａｙｇｕｎ）だ。ガンは緑と黄色の帽子とウエアを着用し登場。日本では「クロネコヤマト」の制服と似ていることから、ネット上で「クロネコヤマト」がトレンド入りするなど、大きな話題を呼んだ。しかし、海外では別の意味で有名人となってしまった。