?次?もある？ノアの拳王（３９）が、２８日のＤＤＴ両国国技館大会で?バカサバイバー?こと青木真也（４１）と邂逅（かいこう）した。戦前から青木と舌戦などで因縁を深めていた拳王は、この日のタッグ戦で激突。開始早々にらみ合い、額を突き合わせると、リング内外で激しくやり合う。試合は自らが拳王スペシャルで青木のパートナー・中村圭吾を仕留めたが、その後も場外で乱闘するなど遺恨を深める結果になった。試合後、コ